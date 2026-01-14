Vorteilswelt
Glimpflicher Ausgang

Alarm wegen Kellerbrand in Wohnhaus in Seekirchen

Salzburg
14.01.2026 19:00
Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch im Griff.
Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch im Griff.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen musste Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in die Weinbergstraße ausrücken. In einer Hobby-Werkstätte hatte sich das Feuer entzunden. Der Bewohner reagierte laut Feuerwehr aber völlig richtig.

0 Kommentare

Hauptfeuerwache und Löschzug Wirthenstätten rückten heute, Mittwoch, kurz nach Mittag zu dem Brandalarm aus. Der Bewohner hatte die Feuerwehr alarmiert, aber noch vorher, so wie es sein sollte, die Kellertüre geschlossen. Somit konnte eine weitere Rauchverschleppung in den Rest des Gebäudes minimiert werden.

Der Bewohner musste durch das Rote Kreuz versorgt werden.
Der Bewohner musste durch das Rote Kreuz versorgt werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)

Die Feuerwehr setzte sofort einen Rauchvorhang und begann mit der Druckbelüftung des Hauses. Zeitgleich rückte ein Atemschutztrupp mit zur Brandbekämpfung vor. Schon nach kurzer Zeit konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die angerückten Floriani begannen mit den Aufräumarbeiten und unterstützten die Polizei bei der Aufnahme des Brandes.

Abschließend wurde das Gebäude wieder dem Bewohner übergeben und die Feuerwehr rückte wieder von der Einsatzstelle ab. Während des Einsatzes wurde der Bewohner durch das Rote Kreuz versorgt.

