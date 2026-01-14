Alarm wegen Kellerbrand in Wohnhaus in Seekirchen

Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen musste Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in die Weinbergstraße ausrücken. In einer Hobby-Werkstätte hatte sich das Feuer entzunden. Der Bewohner reagierte laut Feuerwehr aber völlig richtig.
Hauptfeuerwache und Löschzug Wirthenstätten rückten heute, Mittwoch, kurz nach Mittag zu dem Brandalarm aus. Der Bewohner hatte die Feuerwehr alarmiert, aber noch vorher, so wie es sein sollte, die Kellertüre geschlossen. Somit konnte eine weitere Rauchverschleppung in den Rest des Gebäudes minimiert werden.
Die Feuerwehr setzte sofort einen Rauchvorhang und begann mit der Druckbelüftung des Hauses. Zeitgleich rückte ein Atemschutztrupp mit zur Brandbekämpfung vor. Schon nach kurzer Zeit konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die angerückten Floriani begannen mit den Aufräumarbeiten und unterstützten die Polizei bei der Aufnahme des Brandes.
Abschließend wurde das Gebäude wieder dem Bewohner übergeben und die Feuerwehr rückte wieder von der Einsatzstelle ab. Während des Einsatzes wurde der Bewohner durch das Rote Kreuz versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.