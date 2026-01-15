Letzte Hürden für Dämme im Oberpinzgau

In Hollersbach soll vor dem Badesee ein fünf Meter hoher Damm errichtet werden, wodurch neue Retentionsbecken entstehen. Mit geplanten Kosten von 15 Millionen Euro und fünf Kilometern an neuen Dämmen ist es das deutlich umfangreichere Vorhaben. Beide Projekte sind Teil des umfassenden Schutzplans des Landes mit im Endausbau acht Standorten. In Summe sollen die beiden jetzigen Standorte auf 1,5 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögen kommen.