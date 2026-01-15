Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnitzel-Schock?

Herr Sternekoch, so gut schmeckt‘s auf Skihütten!

Salzburg
15.01.2026 06:00
Johann Lafer kritisierte die Küche auf Skihütten – jetzt schlagen die Wirte zurück...
Johann Lafer kritisierte die Küche auf Skihütten – jetzt schlagen die Wirte zurück...(Bild: Krone KREATIV/ANDREAS TROESTER Nikolaus Klinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Runde zwei im großen Schnitzel-Streit! Erst kritisierte TV-Star Johann Lafer die seiner Einschätzung nach mäßige Küche in Skigebieten heftig – doch jetzt rücken Salzburgs Hüttenwirte via „Krone“ zur Verteidigung aus. Ihr Credo: Wiener Schnitzel, Gaumenkitzel! 

0 Kommentare

Prost, Mahlzeit! Am Rande des Flachauer Prominenten-Skirennens redete sich TV-Koch Johann Lafer (68) gehörig in Rage. Denn: Beim Einkehrschwung vergeht dem Küchen-Kapazunder zusehends der Appetit. „Mittlerweile tut man sich schwer, ein gutes Schnitzel zu bekommen“, meinte er und legte nach: „Manchmal hab’ ich das Gefühl, dass da vorher ein Lkw drübergefahren ist. So trocken ist das.“

Harte Worte, harte Schnitzel? Salzburgs Hüttenwirte wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Gleich mehrere Gastronomen baten die „Krone“ zum Geschmackstest.

Sie betonen unisono: „Wir machen alles selbst, bei uns kommt kein Tiefkühlschnitzel auf den Teller!“ Sylvia Schnell von der Auhofalm – diese liegt mitten im Skigebiet vom Snowspace Flachau – ist von der Qualität ihres Schweins-Wieners überzeugt: „Herr Lafer kann gerne zum Probieren bei uns vorbeischauen.“ 18,90 Euro kostet der Gaumenkitzler – Pommes und Preiselbeeren inklusive.

Zum Durchklicken: Diese Wirte geben dem Sternekoch Kontra 

Sylvia Schnell von der Auhofalm ist von der Qualität ihres Schnitzels überzeugt: „Herr Lafer ...
Sylvia Schnell von der Auhofalm ist von der Qualität ihres Schnitzels überzeugt: „Herr Lafer kann gerne bei uns vorbeischauen.“(Bild: Nikolaus Klinger)
Sepp Herzmaier von der Kühberg Alm in Wagrain betont: „Bei mir hat sich noch nie jemand über ...
Sepp Herzmaier von der Kühberg Alm in Wagrain betont: „Bei mir hat sich noch nie jemand über unser Schnitzel beschwert.“(Bild: Markus Tschepp)
Andreas und Elisabeth vom Landhotel Berger setzen auf Qualität. „Wir machen alles selber“, ...
Andreas und Elisabeth vom Landhotel Berger setzen auf Qualität. „Wir machen alles selber“, versprechen die Wirtsleute.(Bild: Markus Tschepp)
Claudia Law, Chefin der GoGosau-Alm, betont: „Herr Lafer hat keine Ahnung oder war noch nie in ...
Claudia Law, Chefin der GoGosau-Alm, betont: „Herr Lafer hat keine Ahnung oder war noch nie in einer gescheiten Hütte.“(Bild: JHK)
Hannelore Flatscher von der Kechtalm serviert ein Schweinsschnitzerl. Die Gäste sind begeistert.
Hannelore Flatscher von der Kechtalm serviert ein Schweinsschnitzerl. Die Gäste sind begeistert.(Bild: Kerstin Jönsson)
Bei Verena Doppler auf der Peterbaueralm am Speiereck kommen an starken Tagen bis zu hundert ...
Bei Verena Doppler auf der Peterbaueralm am Speiereck kommen an starken Tagen bis zu hundert Schnitzel auf die Teller.(Bild: Roland Holitzky)
Koch Kevin Weissenbacher bereitet jedes Schnitzel frisch zu. Tiefkühlware ist für ihn tabu. Das ...
Koch Kevin Weissenbacher bereitet jedes Schnitzel frisch zu. Tiefkühlware ist für ihn tabu. Das gilt nicht für jede Skihütte.(Bild: JHK)

Zum selben Preis gibt es das Schnitzel vom Schwein in der Wagrainer Kühberg Alm. Chef Sepp Herzmaier bricht eine Lanze für sich und seine Gastro-Kollegen: „Es kann sich heute doch keiner mehr leisten, schlechte Ware anzubieten.“ Denn: „Der Gast kommt ja dann nicht mehr. Bei mir hat sich jedenfalls noch nie jemand über unser Wiener Schnitzel beschwert.“

Lesen Sie auch:
Johann Lafer (li.) bildete bei Hermann Maiers Star Challenge ein Duo mit Hans Knauß.
Schnitzel-Schock!
Starkoch schimpft über Essen auf unseren Skihütten
14.01.2026

„Zu viele verwenden Tiefkühlware“
Elisabeth Berger, Chefin vom Landhotel Berger im Skigebiet Eben, hat hingegen Verständnis für die harten Worte des Sternekochs. „Ich glaube sofort, dass Johann Lafer kaum noch gute Schnitzel findet. Es fehlt an Personal, das die Massenanstürme bewältigen kann. Viele Kollegen setzen dann auf Tiefkühlware. Das mindert die Qualität.“ Bei ihr sei das selbstredend nicht der Fall: „Wir setzen auf regionale Produkte, machen alles selbst.“

Was braucht es aber, damit TV-Koch Johann Lafer keine Schnitzel-Schnappatmung bekommt? Der „Krone“ hat er es verraten: „Ein geiles Schnitzel vom Kalbfleisch, schön blättrig, dazu ein Salat und ein paar Salzkartoffel – keine Pommes! Das ist so geil, ich liebe das.“

Starkoch Johann Lafer vergeht beim Einkehrschwung oft der Appetit
Starkoch Johann Lafer vergeht beim Einkehrschwung oft der Appetit(Bild: Andreas Tröster)

Bleibt zu hoffen, dass der Sternekoch auch bei der nächsten Alm-Einkehr was „Geiles“ serviert bekommt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
438.869 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.268 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
167.247 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf