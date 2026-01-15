Herr Sternekoch, so gut schmeckt‘s auf Skihütten!

Runde zwei im großen Schnitzel-Streit! Erst kritisierte TV-Star Johann Lafer die seiner Einschätzung nach mäßige Küche in Skigebieten heftig – doch jetzt rücken Salzburgs Hüttenwirte via „Krone“ zur Verteidigung aus. Ihr Credo: Wiener Schnitzel, Gaumenkitzel!
Prost, Mahlzeit! Am Rande des Flachauer Prominenten-Skirennens redete sich TV-Koch Johann Lafer (68) gehörig in Rage. Denn: Beim Einkehrschwung vergeht dem Küchen-Kapazunder zusehends der Appetit. „Mittlerweile tut man sich schwer, ein gutes Schnitzel zu bekommen“, meinte er und legte nach: „Manchmal hab’ ich das Gefühl, dass da vorher ein Lkw drübergefahren ist. So trocken ist das.“
Harte Worte, harte Schnitzel? Salzburgs Hüttenwirte wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Gleich mehrere Gastronomen baten die „Krone“ zum Geschmackstest.
Sie betonen unisono: „Wir machen alles selbst, bei uns kommt kein Tiefkühlschnitzel auf den Teller!“ Sylvia Schnell von der Auhofalm – diese liegt mitten im Skigebiet vom Snowspace Flachau – ist von der Qualität ihres Schweins-Wieners überzeugt: „Herr Lafer kann gerne zum Probieren bei uns vorbeischauen.“ 18,90 Euro kostet der Gaumenkitzler – Pommes und Preiselbeeren inklusive.
Zum Durchklicken: Diese Wirte geben dem Sternekoch Kontra
Zum selben Preis gibt es das Schnitzel vom Schwein in der Wagrainer Kühberg Alm. Chef Sepp Herzmaier bricht eine Lanze für sich und seine Gastro-Kollegen: „Es kann sich heute doch keiner mehr leisten, schlechte Ware anzubieten.“ Denn: „Der Gast kommt ja dann nicht mehr. Bei mir hat sich jedenfalls noch nie jemand über unser Wiener Schnitzel beschwert.“
„Zu viele verwenden Tiefkühlware“
Elisabeth Berger, Chefin vom Landhotel Berger im Skigebiet Eben, hat hingegen Verständnis für die harten Worte des Sternekochs. „Ich glaube sofort, dass Johann Lafer kaum noch gute Schnitzel findet. Es fehlt an Personal, das die Massenanstürme bewältigen kann. Viele Kollegen setzen dann auf Tiefkühlware. Das mindert die Qualität.“ Bei ihr sei das selbstredend nicht der Fall: „Wir setzen auf regionale Produkte, machen alles selbst.“
Was braucht es aber, damit TV-Koch Johann Lafer keine Schnitzel-Schnappatmung bekommt? Der „Krone“ hat er es verraten: „Ein geiles Schnitzel vom Kalbfleisch, schön blättrig, dazu ein Salat und ein paar Salzkartoffel – keine Pommes! Das ist so geil, ich liebe das.“
Bleibt zu hoffen, dass der Sternekoch auch bei der nächsten Alm-Einkehr was „Geiles“ serviert bekommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.