Streit um Gastpatienten: Wut über Wien wird wilder

„Horrorszenarien, die es so nicht gibt“

Unverändert ist die Position von Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP): Das Land zahle genug. Er warte Berechnungen der Experten von NÖ und Wien ab und will vor Weihnachten weitere Gespräche führen. Antauer könne das Rechtsgutachten gerne dem Wiener Stadtrat Hacker zeigen und sich generell miteinbringen. Kasser zu Fußi: „Gastpatienten und Notfallversorgung sind zwei völlig verschiedene Themen. Wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt, ist man geleitet, sich Horrorszenarien auszumalen, die völlig außer Streit stehen.“