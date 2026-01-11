„Lieber Josef, ich wünsche dir ewiges Leben“

„Ich wünsche dir ewiges Leben“ – mit diesen Worten verabschiedet sich Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer von seinem Freund und Vorgänger Josef Ratzenböck. Ein Brief voller Erinnerungen, Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit – von den ersten Begegnungen als Bub bis zu den großen politischen Momenten, die Oberösterreich prägten.