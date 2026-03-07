Stemberger und Co.: Eine Bühne voller Frauen

„Jeden Tag Frauentag feiern“

An anderen Stellen brandete hingegen lauter Applaus auf, etwa als Martina Schwarz, stellvertretende Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich, erzählte: „Fast die Hälfte der neuen Unternehmen in Oberösterreich werden schon von Frauen gegründet.“ Nach oben hin schaut es jedoch (noch) anders aus: Nicht einmal ein Drittel der Führungskräfte sind weiblich.