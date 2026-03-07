Vorteilswelt
SOKO-Star in Linz

Stemberger und Co.: Eine Bühne voller Frauen

Oberösterreich
07.03.2026 17:00
Isabella Lehner aus dem Oberbank-Vorstand (links) und Schauspielerin Katharina Stemberger.
Isabella Lehner aus dem Oberbank-Vorstand (links) und Schauspielerin Katharina Stemberger.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An diesem Abend waren die Männer nur Zuschauer: Abgesehen von den männlichen Bandmitgliedern des Ensembles CrossNova standen am Donnerstag bei der Frauentag-Veranstaltung von „OÖ-Krone“ und Oberbank in Linz ausschließlich Frauen auf der Bühne.

Allen voran Schauspielerin Katharina Stemberger – vielen als Kommissarin Joe Haizinger aus SOKO Linz bekannt -, die Texte der Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger las. Bei einigen Gedichten, mit denen Nöstlinger das oftmals fremdbestimmte Leben von Ehefrauen aufarbeitete, wurde es im voll gefüllten Saal ganz still.

„Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, LH-Vize Christine Haberlander und ...
„Krone"-Chefredakteurin Alexandra Halouska, LH-Vize Christine Haberlander und Oberbank-Vorständin Romana Thiem (von links).

„Jeden Tag Frauentag feiern“
An anderen Stellen brandete hingegen lauter Applaus auf, etwa als Martina Schwarz, stellvertretende Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich, erzählte: „Fast die Hälfte der neuen Unternehmen in Oberösterreich werden schon von Frauen gegründet.“ Nach oben hin schaut es jedoch (noch) anders aus: Nicht einmal ein Drittel der Führungskräfte sind weiblich.

Iris Schmidt (rechts) ist AMS-OÖ-Chefin, Ilse Hankowetz leitet die Geschäftsstelle Gmunden.
Iris Schmidt (rechts) ist AMS-OÖ-Chefin, Ilse Hankowetz leitet die Geschäftsstelle Gmunden.
Moderatorin Sabine Lindorfer, ÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner und Martina Schwarz von Frau in ...
Moderatorin Sabine Lindorfer, ÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner und Martina Schwarz von Frau in der Wirtschaft (v. li.).

„Vielleicht sollten wir den Frauentag nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag ein bisschen feiern“, sagte „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska. Den Frauentag feiern, das taten zumindest Donnerstagabend auch noch LH-Vize Christine Haberlander, AMS-Chefin Iris Schmidt sowie die Oberbank-Vorständinnen Romana Thiem und Isabella Lehner.

Oberösterreich
07.03.2026 17:00
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
SOKO-Star in Linz
Stemberger und Co.: Eine Bühne voller Frauen
Hass im Netz
Ingrid Brodnig: Wenn Worte zu Waffen werden
Krone Plus Logo
Klage gegen Sponsor
Ein Darlehensvertrag gibt Fußball-Wels Rätsel auf
Eltern besorgt um Kids
„Die Kreuzung ist absolut gefährlich, ein Horror“
Krone Plus Logo
Umdenken an Kliniken
Jeder Fehler ist Chance, noch besser zu werden
