Stemberger und Co.: Eine Bühne voller Frauen

An diesem Abend waren die Männer nur Zuschauer: Abgesehen von den männlichen Bandmitgliedern des Ensembles CrossNova standen am Donnerstag bei der Frauentag-Veranstaltung von „OÖ-Krone“ und Oberbank in Linz ausschließlich Frauen auf der Bühne.
Allen voran Schauspielerin Katharina Stemberger – vielen als Kommissarin Joe Haizinger aus SOKO Linz bekannt -, die Texte der Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger las. Bei einigen Gedichten, mit denen Nöstlinger das oftmals fremdbestimmte Leben von Ehefrauen aufarbeitete, wurde es im voll gefüllten Saal ganz still.
„Jeden Tag Frauentag feiern“
An anderen Stellen brandete hingegen lauter Applaus auf, etwa als Martina Schwarz, stellvertretende Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich, erzählte: „Fast die Hälfte der neuen Unternehmen in Oberösterreich werden schon von Frauen gegründet.“ Nach oben hin schaut es jedoch (noch) anders aus: Nicht einmal ein Drittel der Führungskräfte sind weiblich.
„Vielleicht sollten wir den Frauentag nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag ein bisschen feiern“, sagte „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska. Den Frauentag feiern, das taten zumindest Donnerstagabend auch noch LH-Vize Christine Haberlander, AMS-Chefin Iris Schmidt sowie die Oberbank-Vorständinnen Romana Thiem und Isabella Lehner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.