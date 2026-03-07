Ingrid Brodnig: Wenn Worte zu Waffen werden

Wie gehen Sie selbst damit um, um nicht in Unsicherheit, Angst zu verfallen? Oder welchen Tipp haben Sie?

Wichtig: Wer angefeindet wird, sollte die eigene Adresse in der Melderegisterauskunft sperren. Man kann bei einer Behörde eine Sperrung veranlassen, wenn man zum Beispiel bedroht oder gestalkt wird. Ansonsten ist es sehr leicht für Fremde, eine Wohnadresse herauszufinden. Also, ich achte auf solche Sicherheitsmaßnahmen.

Wichtig ist aber auch, sich vor Augen zu führen: Die allermeisten Menschen sind ganz normal – und lehnen ebenfalls solche digitale Gewalt ab.