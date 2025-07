Schon drei Tote durch West-Nil-Virus in Italien

Dritter Todesfall seit 20. Juli

Am Montag starb auch ein 80-jähriger Mann in der süditalienischen Stadt Caserta. Auch dieser Patient litt an mehreren Vorerkrankungen. Bereits am 20. Juli war eine 82-jährige Frau in der Provinz Latina südlich von Rom verstorben. Sie war am 14. Juli mit Fieber und verwirrtem Zustand ins Spital eingeliefert worden.