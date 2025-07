West-Nil-Virus breitet sich weiter in Europa aus

Seit Jahresbeginn wurden in Italien sieben Infektionen alleine in der Region Latium gemeldet, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört. Der erste Todesfall war eine 82-jährige Frau, die in einem Krankenhaus südlich von Rom starb. Weitere Nachweise gab es in den Regionen Emilia-Romagna, Venetien, Piemont, Lombardei, auf Sardinien und in Apulien. In unserem Nachbarland wurde das West-Nil-Virus erstmals 1998 entdeckt.