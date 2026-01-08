EU will die Bauern mit Milliarden besänftigen

SPÖ-Fraktionsführer Andreas Schieder ist ein Befürworter. „Wir können nicht leugnen, dass sich die Welt um uns herum verändert hat und es kein Verlassen mehr auf altbewährte Partner gibt. Die EU muss sich auf die Hinterbeine stellen und selbstbewusster und unabhängiger werden. Die Unterzeichnung des EU-Mercosur Abkommens ist ein zentraler Meilenstein auf diesem Weg, insbesondere vor dem Hintergrund des US-Angriffs auf Venezuela. Nur wenn wir unsere Handelsbeziehungen breiter aufstellen, hat Europa die Chance, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich aus der Defensive zu befreien.“