Unfallverursacher beleidigt Polizisten

Ein 46-jähriger Pongauer geriet am Donnerstagabend auf der Großarler Landesstraße von Alpendorf, kommend in Richtung St. Johann, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.
Der Mann prallte mit seinem Auto frontal gegen das Auto einer 58-jährigen Pongauerin. Sie blieb unverletzt, allerdings entstand an beiden Autos ein erheblicher Schaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei verhielt sich der Mann dann laut Polizei unkooperativ, beleidigend und teilweise aggressiv.
Eine Stunde lang musste die L109 infolge des Unfalls gesperrt werden. Der Pongauer wird wegen der Verweigerung des Alkoholtests angezeigt.
