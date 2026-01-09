Vorteilswelt
Frau verletzt

Autofahrer (81) rammte gleich mehrere Fahrzeuge

Salzburg
09.01.2026 08:56
Drei Autos waren beteiligt.
Drei Autos waren beteiligt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße)

Ein 81-jähriger Mann verursachte am Donnerstagnachmittag einen Unfall in Bruck (Salzburg). Der Pinzgauer war auf der Zellerstraße ortseinwärts unterwegs und wollte zu einem Parkplatz fahren. Doch dann verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Auto. 

Der Pinzgauer prallte gegen zwei geparkte Autos. Ausgerechnet in dem Moment wollte eine 59-jährige Pinzgauerin gerade in ihr Fahrzeug einsteigen. Sie wurde von den anderen Autos erfasst und verletzte sich.

Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus nach Zell am See, der Grad ihrer Verletzungen ist nicht bekannt.

Der Unfalllenker blieb unverletzt. Sein Alkotest verlief laut Polizei negativ.

