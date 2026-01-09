Autofahrer (81) rammte gleich mehrere Fahrzeuge

Viele Spitalsbetten, aber wenig Steuereinnahmen
„Krone“-Gemeindeserie
Ein 81-jähriger Mann verursachte am Donnerstagnachmittag einen Unfall in Bruck (Salzburg). Der Pinzgauer war auf der Zellerstraße ortseinwärts unterwegs und wollte zu einem Parkplatz fahren. Doch dann verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Auto.
Der Pinzgauer prallte gegen zwei geparkte Autos. Ausgerechnet in dem Moment wollte eine 59-jährige Pinzgauerin gerade in ihr Fahrzeug einsteigen. Sie wurde von den anderen Autos erfasst und verletzte sich.
Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus nach Zell am See, der Grad ihrer Verletzungen ist nicht bekannt.
Der Unfalllenker blieb unverletzt. Sein Alkotest verlief laut Polizei negativ.
