Milliardenfalle kalte Progression

Jetzt, so der linke Flügel der SPÖ, wird die Abschaffung der kalten Progression kritisiert. Sie erinnern sich: Die kalte Progression war ein perfides System permanenter, versteckter Steuererhöhungen. Jede Lohnerhöhung als Ausgleich für die hohe Inflation führte zu schleichender Steuererhöhung. In Summe machte das pro Jahr eine Milliarde Euro aus. Und die jeweilige Regierung spielte sich alle paar Jahre groß auf, weil man „die größte Steuersenkung“ aller Zeiten verkünden konnte. Dabei war das nur das Retourgeld für die schleichende Steuererhöhung „dank“ der kalten Progression.