Nach tödlichem Gas-Unfall: Ermittlungen laufen

Nach dem fürchterlichen Arbeitsunfall in einem Hotel am Donnerstag in Hopfgarten im Defereggental, bei dem der 57-Jähriger leblos im Pelletslager der Heizungsanlage aufgefunden wurde, ist die Todesursache weiter nicht gänzlich geklärt. Wie bereits kurz nach Bekanntwerden des Unfalls vermutet, dürfte der Mann an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein. Dies ergab auch eine erste Meldung des Notarztverbandes Osttirol.