Nach tödlichem Gas-Unfall: Ermittlungen laufen

Auch am Tag nach dem tragischen Arbeitsunfall in einem Hotel in Osttirol, bei dem ein Hausmeister (53) leblos vor dem Heizungsraum aufgefunden wurde, wird weiter nach der Ursache gesucht. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf.
Nach dem fürchterlichen Arbeitsunfall in einem Hotel am Donnerstag in Hopfgarten im Defereggental, bei dem der 57-Jähriger leblos im Pelletslager der Heizungsanlage aufgefunden wurde, ist die Todesursache weiter nicht gänzlich geklärt. Wie bereits kurz nach Bekanntwerden des Unfalls vermutet, dürfte der Mann an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein. Dies ergab auch eine erste Meldung des Notarztverbandes Osttirol.
Untersuchungen laufen auf Hochtouren
Die Ermittlungen dazu laufen jedoch noch. Ebenfalls im Gange ist auch die Ursache für den CO-Austritt. Bereits am Donnerstag liefen die Untersuchungen auf Hochtouren. Das LKA ist auch weiter im Einsatz, um den Vorfall aufzuklären. „Die Ermittlungen sind noch im Gange“, bestätigte am Freitag Polizeisprecher Christian Viehweider auf Anfrage der „Krone“.
Ersthelfer waren Gas ausgesetzt
Insgesamt 15 Personen, die am Donnerstag als Ersthelfer im Hotel waren, mussten vom Notarzt und weiteren Einsatzkräften behandelt werden. Sie wiesen Vergiftungserscheinungen durch das Gas auf, konnten jedoch alle in häusliche Pflege entlassen werden. Ins Spital musste zum Glück niemand.
Auch dem Einsatz der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass das Hotel bereits wieder bewohnbar bzw. zugänglich ist. Das bestätigt auch die Polizei. Ständiges Be- und Entlüften durch die Florianis brachten Erfolg.
