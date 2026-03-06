Spritpreise: Suchen Sie Alternativen zum Auto?

Vorteilswelt
06.03.2026 11:47
Die Preise für Sprit bringen einen immer wieder ins Staunen.
Die Preise für Sprit bringen einen immer wieder ins Staunen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Weil die Spritpreise weiter steigen und derzeit kein Ende dieses Trends zu erwarten ist, machen sich immer mehr Menschen Gedanken darüber, wie Sie die eigene Mobilität zukünftig gestalten wollen. Unsere Frage des Tages vom 6. März lautet: „Iran-Krieg heizt Spritpreise an: Suchen Sie Alternativen zum Auto?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie zukünftig „Mobil“ sein werden? Wie haben sich die Spritpreise in Ihrer Region entwickelt und was erwarten Sie diesbezüglich für die Zukunft? Befürchten Sie, dass Autofahren zum Luxus wird aufgrund der hohen Kraftstoffpreise? Welche realistischen Alternativen sehen Sie? 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

