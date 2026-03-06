Vorteilswelt
Blutige Szenen in Wien

Messerstich im Suff: 25-Jähriger festgenommen

Wien
06.03.2026 12:10
Ein 32-Jähriger ist am Mittwochabend in Wien-Simmering mit einer Stichverletzung im Unterbauch aufgefunden worden. Zunächst hieß es, ein Unbekannter habe den Mann nach einer Zigarette gefragt und ihn anschließend mit einem Messer attackiert. Die Polizei brachte jedoch rasch eine andere Version ans Licht.

Denn der Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Bekannten des Opfers. Die beiden Männer sollen zuvor gemeinsam mit einem weiteren Bekannten Alkohol getrunken haben. Dabei dürfte der 25-Jährige mit einem Messer herumgefuchtelt und den 32-Jährigen verletzt haben.

Versuchten, Wunde selbst zu versorgen
Anschließend sollen die Männer noch die Wunde in der Wohnung des Opfers versorgt und sogar noch Alkohol bei einer Tankstelle gekauft haben. Als die Schmerzen stärker wurden, setzte der 25-Jährige den Notruf ab. Kurz darauf ergriff der Verdächtige die Flucht.

Bekannter festgenommen
Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagabend festgenommen. In seiner Wohnung stellten Polizisten Suchtmittel sowie mehrere Messer sicher, eines davon mit Blutspuren. Der Mann sitzt nun in Haft und verweigert die Aussage.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wien
