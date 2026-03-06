Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Umfrage zeigt:

Dafür darf Bundesregierung höhere Schulden machen

Innenpolitik
06.03.2026 12:24
Der Iran-Krieg wirkt sich auch drastisch auf die heimische Wirtschaft aus. (Symbolbild)
Der Iran-Krieg wirkt sich auch drastisch auf die heimische Wirtschaft aus. (Symbolbild)(Bild: luzitanija - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Die Öl- und Benzinpreise steigen seit dem Beginn des Iran-Kriegs rasant. Aber die Kosten werden nicht an der Tankstelle stehen bleiben, sondern durch die Wirtschaft rattern, warnen Experten. Eine große Umfrage zeigt ein klares Meinungsbild, was sich die Österreicher von der Bundesregierung jetzt erwarten. 

0 Kommentare

Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) stellte 500 wahlberechtigten Österreichern im Auftrag von ATV folgende Frage: „Soll die Bundesregierung vorübergehend mehr Schulden machen dürfen, um Haushalte und Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten?“ Die Befragung fand online und im Zeitraum vom 2. bis 5. März statt.

Mehrheit befürwortet höhere Schulden
53 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass die Bundesregierung in dieser Situation mehr Schulden machen darf (25 Prozent „ja, auf jeden Fall“, 28 Prozent „eher ja“). 36 Prozent lehnen zusätzliche Staatsschulden ab (21 Prozent „eher nein“, 15 Prozent „nein, auf keinen Fall“). 11 Prozent geben an, keine Meinung zu haben.

Höchste Zustimmung unter SPÖ-Wählern
Unterschiede zeigen sich nach der Parteipräferenz: Besonders hoch ist die Zustimmung bei den SPÖ- (64 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 27 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und FPÖ-Wählern (60 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 32 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“), während die NEOS-Wähler mehrheitlich dagegen sind (61 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“ vs. 36 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“).

Zitat Icon

Wähler, deren Haushalte finanziell potenter sind, sind tendenziell gegen mehr Schulden.

Meinungsforscher Peter Hajek

Bei ÖVP- (57 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 38 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und Grün-Wählern (51 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 42 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) zeigt sich ein ausgewogeneres Bild mit Mehrheiten für zusätzliche Schulden.

Lesen Sie auch:
Wegen des Kriegs mit dem Iran schnellen bei uns die Spritpreise in die Höhe.
Kritik an Tankstellen
Spritpreis-Explosion: Diesel kratzt an 2-€-Marke
05.03.2026
Landeschef Kunasek:
„Staat muss bei den Energiepreisen eingreifen!“
06.03.2026


Hajek: „Trotzdem eine Mehrheit zwischenzeitlich mehr Schulden in Kauf nehmen würde, ist die Stimmung amorph, denn nur ein Viertel der Befragten ist von der Maßnahme fest überzeugt. Die unterschiedlichen Einstellungen der Parteiwähler lassen sich eher am sozioökonomischen Hintergrund, denn an der ideologischen Prägung erklären. Wähler, deren Haushalte finanziell potenter sind, sind tendenziell gegen mehr Schulden.“

Der Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt am Freitag (22:25 Uhr) bei ATV die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.03.2026 12:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BundesregierungATV
SpritpreisTankstelleWirtschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.452 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.132 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
280.377 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2234 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1642 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Innenpolitik
Gemischte Reaktionen
Diese Hürde müssen neue Gesetze künftig überwinden
krone.at tickert live
Evakuierungsflug gestoppt, Krieg kostet Milliarden
Krieg wird Zahlenspiel
US-Angriff soll bereits Milliarden verbrennen
Nach Drohung aus Kiew
Orbán erhält Schützenhilfe von Herausforderer
Große Umfrage zeigt:
Dafür darf Bundesregierung höhere Schulden machen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf