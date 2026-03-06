Dafür darf Bundesregierung höhere Schulden machen

Höchste Zustimmung unter SPÖ-Wählern

Unterschiede zeigen sich nach der Parteipräferenz: Besonders hoch ist die Zustimmung bei den SPÖ- (64 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 27 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und FPÖ-Wählern (60 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 32 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“), während die NEOS-Wähler mehrheitlich dagegen sind (61 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“ vs. 36 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“).