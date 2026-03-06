Dafür darf Bundesregierung höhere Schulden machen

Die Öl- und Benzinpreise steigen seit dem Beginn des Iran-Kriegs rasant. Aber die Kosten werden nicht an der Tankstelle stehen bleiben, sondern durch die Wirtschaft rattern, warnen Experten. Eine große Umfrage zeigt ein klares Meinungsbild, was sich die Österreicher von der Bundesregierung jetzt erwarten.
Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) stellte 500 wahlberechtigten Österreichern im Auftrag von ATV folgende Frage: „Soll die Bundesregierung vorübergehend mehr Schulden machen dürfen, um Haushalte und Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten?“ Die Befragung fand online und im Zeitraum vom 2. bis 5. März statt.
Mehrheit befürwortet höhere Schulden
53 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass die Bundesregierung in dieser Situation mehr Schulden machen darf (25 Prozent „ja, auf jeden Fall“, 28 Prozent „eher ja“). 36 Prozent lehnen zusätzliche Staatsschulden ab (21 Prozent „eher nein“, 15 Prozent „nein, auf keinen Fall“). 11 Prozent geben an, keine Meinung zu haben.
Höchste Zustimmung unter SPÖ-Wählern
Unterschiede zeigen sich nach der Parteipräferenz: Besonders hoch ist die Zustimmung bei den SPÖ- (64 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 27 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und FPÖ-Wählern (60 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 32 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“), während die NEOS-Wähler mehrheitlich dagegen sind (61 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“ vs. 36 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“).
Wähler, deren Haushalte finanziell potenter sind, sind tendenziell gegen mehr Schulden.
Meinungsforscher Peter Hajek
Bei ÖVP- (57 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 38 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) und Grün-Wählern (51 Prozent „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“ vs. 42 Prozent „eher nein“, „nein, auf keinen Fall“) zeigt sich ein ausgewogeneres Bild mit Mehrheiten für zusätzliche Schulden.
Hajek: „Trotzdem eine Mehrheit zwischenzeitlich mehr Schulden in Kauf nehmen würde, ist die Stimmung amorph, denn nur ein Viertel der Befragten ist von der Maßnahme fest überzeugt. Die unterschiedlichen Einstellungen der Parteiwähler lassen sich eher am sozioökonomischen Hintergrund, denn an der ideologischen Prägung erklären. Wähler, deren Haushalte finanziell potenter sind, sind tendenziell gegen mehr Schulden.“
Der Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt am Freitag (22:25 Uhr) bei ATV die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert.
