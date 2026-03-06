Achtung Pendler: Badner Bahn sperrt im Sommer

Pendler der Badner Bahn müssen sich im Sommer auf gleich mehrere Einschränkungen einstellen. Denn wegen umfangreicher Modernisierungsarbeiten kommt es zu mehreren Sperren. Besonders einschneidend ist eine neunwöchige Teilsperre während der Sommerferien – zwischen Inzersdorf und Karlsplatz fahren in dieser Zeit keine Züge.
Die Garnituren werden also den Großteil der in der Stadt liegenden Strecke nicht befahren. Zu Einschränkungen kommt es aber nicht nur in den Sommermonaten, auch zu Ostern, und im Herbst gibt es Unterbrechungen. Erneuert werden unter anderem Weichen, Gleise oder die Oberleitungen, teilte der Betreiber, die Wiener Lokalbahnen, am Freitag mit.
Teile der Infrastruktur bereits Jahrzehnte alt
Teile der Infrastruktur vom Schedifkaplatz in Wien bis zum Josefsplatz in Baden seien bereits mehrere Jahrzehnte alt, betonte man. Die Beanspruchung sei zudem in den vergangenen Jahren durch Intervallverdichtungen oder den Einsatz von Doppelgarnituren gestiegen.
Von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn
Die Arbeiten sollen vor allem in den Ferien stattfinden, in denen weniger Fahrgäste unterwegs sind. So wird die Badner Bahn in den Sommerferien nur von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn fahren. Als Ersatz wurde das Angebot der Wiener Linien empfohlen – also etwa jene Buslinien, mit denen von der Haltestelle Inzersdorf die U-Bahn (U6) erreicht werden kann.
Erste Sperren in den Osterferien
Bereits in den Osterferien kommt es zur ersten Sperre: Zwischen Vösendorf-Siebenhirten und Wiener Neudorf fährt von 28. März bis 6. April keine Badner Bahn. Ein Bus-Ersatzverkehr wird eingerichtet. Auch in den Herbstferien wird ein Streckenabschnitt gesperrt. Laut Betreiber sind die Arbeiten nötig, um die Infrastruktur langfristig zu erneuern.
Die Streckenerneuerung kann mit Rücksicht auf den Betrieb der Badner Bahn immer nur in Etappen erfolgen.
„Die Streckenerneuerung kann mit Rücksicht auf den Betrieb der Badner Bahn immer nur in Etappen erfolgen. Uns ist bewusst, dass jede Baustelle Einschränkungen für die Fahrgäste bedeutet. Instandhaltung und Erneuerung sind aber wie bei jeder Bahnstrecke, bei jeder Autobahn oder jeder anderen Art von Infrastruktur laufend notwendig“, ersuchte Lokalbahnen-Geschäftsführerin Simone Schaller-Galler um Verständnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.