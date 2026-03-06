Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in Osterferien

Achtung Pendler: Badner Bahn sperrt im Sommer

Wien
06.03.2026 12:38
Kein Betrieb zwischen Karlsplatz und Inzersdorf wegen Modernisierungsarbeiten.
Kein Betrieb zwischen Karlsplatz und Inzersdorf wegen Modernisierungsarbeiten.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Pendler der Badner Bahn müssen sich im Sommer auf gleich mehrere Einschränkungen einstellen. Denn wegen umfangreicher Modernisierungsarbeiten kommt es zu mehreren Sperren. Besonders einschneidend ist eine neunwöchige Teilsperre während der Sommerferien – zwischen Inzersdorf und Karlsplatz fahren in dieser Zeit keine Züge.

0 Kommentare

Die Garnituren werden also den Großteil der in der Stadt liegenden Strecke nicht befahren. Zu Einschränkungen kommt es aber nicht nur in den Sommermonaten, auch zu Ostern, und im Herbst gibt es Unterbrechungen. Erneuert werden unter anderem Weichen, Gleise oder die Oberleitungen, teilte der Betreiber, die Wiener Lokalbahnen, am Freitag mit.

Teile der Infrastruktur bereits Jahrzehnte alt
Teile der Infrastruktur vom Schedifkaplatz in Wien bis zum Josefsplatz in Baden seien bereits mehrere Jahrzehnte alt, betonte man. Die Beanspruchung sei zudem in den vergangenen Jahren durch Intervallverdichtungen oder den Einsatz von Doppelgarnituren gestiegen.

Lesen Sie auch:
Auf der Simmeringer Hauptstraße starten mit März umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisen der ...
Zwei Linien betroffen
Simmering: Nervenprobe für Wiener Öffi-Nutzer
21.02.2026
Krone Plus Logo
Hexenkessel ab Herbst
Fahrplan durch die Lücken in Wiens Öffi-Netz 2026
02.01.2026

Von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn
Die Arbeiten sollen vor allem in den Ferien stattfinden, in denen weniger Fahrgäste unterwegs sind. So wird die Badner Bahn in den Sommerferien nur von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn fahren. Als Ersatz wurde das Angebot der Wiener Linien empfohlen – also etwa jene Buslinien, mit denen von der Haltestelle Inzersdorf die U-Bahn (U6) erreicht werden kann.

Erste Sperren in den Osterferien
Bereits in den Osterferien kommt es zur ersten Sperre: Zwischen Vösendorf-Siebenhirten und Wiener Neudorf fährt von 28. März bis 6. April keine Badner Bahn. Ein Bus-Ersatzverkehr wird eingerichtet. Auch in den Herbstferien wird ein Streckenabschnitt gesperrt. Laut Betreiber sind die Arbeiten nötig, um die Infrastruktur langfristig zu erneuern. 

Zitat Icon

Die Streckenerneuerung kann mit Rücksicht auf den Betrieb der Badner Bahn immer nur in Etappen erfolgen.

„Die Streckenerneuerung kann mit Rücksicht auf den Betrieb der Badner Bahn immer nur in Etappen erfolgen. Uns ist bewusst, dass jede Baustelle Einschränkungen für die Fahrgäste bedeutet. Instandhaltung und Erneuerung sind aber wie bei jeder Bahnstrecke, bei jeder Autobahn oder jeder anderen Art von Infrastruktur laufend notwendig“, ersuchte Lokalbahnen-Geschäftsführerin Simone Schaller-Galler um Verständnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.03.2026 12:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
1° / 16°
Symbol wolkenlos

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.452 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.132 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
280.377 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2234 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1642 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Wien
Auch in Osterferien
Achtung Pendler: Badner Bahn sperrt im Sommer
Blutige Szenen in Wien
Messerstich im Suff: 25-Jähriger festgenommen
Technik und Führung
So halten 4000 Frauen täglich die Stadt am Laufen
Über 20 Kilometer
17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd auf A22
„Krone“-Kommentar
Kopftuchverbot: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf