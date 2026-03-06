Achtung Pendler: Badner Bahn sperrt im Sommer

Von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn

Die Arbeiten sollen vor allem in den Ferien stattfinden, in denen weniger Fahrgäste unterwegs sind. So wird die Badner Bahn in den Sommerferien nur von Baden bis zur Station Inzersdorf-Lokalbahn fahren. Als Ersatz wurde das Angebot der Wiener Linien empfohlen – also etwa jene Buslinien, mit denen von der Haltestelle Inzersdorf die U-Bahn (U6) erreicht werden kann.