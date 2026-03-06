Vorteilswelt
Snowboardcross-Weltcup

Alessandro Hämmerle landet auf dem fünften Platz

Wintersport
06.03.2026 12:16
Alessandro Hämmerle
Alessandro Hämmerle(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Snowboard-Doppelolympiasieger Alessandro Hämmerle hat am Freitag beim Cross-Weltcup in Erzurum (Türkei) den fünften Platz belegt. 

Der Vorarlberger hatte den Einzug in das Finale der Top vier als Dritter seines Semifinales verpasst, holte sich aber Rang eins im kleinen Finale.

Der Sieg ging an den Deutschen Leon Ulbricht. Bei den Frauen landete Pia Zerkhold an der sechsten Stelle. Lea Casta führte einen französischen Dreifachsieg an.

Wintersport
06.03.2026 12:16
