Alessandro Hämmerle landet auf dem fünften Platz

Snowboard-Doppelolympiasieger Alessandro Hämmerle hat am Freitag beim Cross-Weltcup in Erzurum (Türkei) den fünften Platz belegt.
Der Vorarlberger hatte den Einzug in das Finale der Top vier als Dritter seines Semifinales verpasst, holte sich aber Rang eins im kleinen Finale.
Der Sieg ging an den Deutschen Leon Ulbricht. Bei den Frauen landete Pia Zerkhold an der sechsten Stelle. Lea Casta führte einen französischen Dreifachsieg an.
