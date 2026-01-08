Minderjährige stirbt an Überdosis im Hotel

Ende Oktober wurde eine 16-Jährige tot in einem Hotelzimmer nahe der Wiener Stadthalle aufgefunden. Laut aktuellen Ermittlungen dürfte sie an einer Überdosis gestorben sein. Allerdings sind nach wie vor viele Fragen zu dem tragischen Tod der Jugendlichen offen.
Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits Ende Oktober, das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Jugendliche aus Salzburg wurde damals tot in einem Wiener Hotelzimmer aufgefunden.
Umstände noch unklar
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Als Todesursache gilt aktuell eine Suchtmittelüberdosis. Die genauen Umstände des Todesfalls sind jedoch noch unklar.
Polizei prüft, ob Mädchen beim Drogenkonsum alleine war
Derzeit wird insbesondere geprüft, ob die türkischstämmige 16-Jährige die Drogen alleine oder im Beisein einer weiteren Person konsumiert hat. Ebenso ist offen, ob der Drogenkonsum im Zusammenhang mit einer sexuellen Handlung stand.
Hinweise auf mögliche Sexualdelikte
Parallel dazu führt die Polizei Ermittlungen im Suchtgiftmilieu im Bezirk Brigittenau. In diesem Zusammenhang wurden auch Äußerungen festgestellt, die auf mögliche Sexualdelikte hindeuten. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben.
