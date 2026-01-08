Minderjährige stirbt an Überdosis im Hotel

Polizei prüft, ob Mädchen beim Drogenkonsum alleine war

Derzeit wird insbesondere geprüft, ob die türkischstämmige 16-Jährige die Drogen alleine oder im Beisein einer weiteren Person konsumiert hat. Ebenso ist offen, ob der Drogenkonsum im Zusammenhang mit einer sexuellen Handlung stand.