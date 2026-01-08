Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Wien

Minderjährige stirbt an Überdosis im Hotel

Wien
08.01.2026 10:56
Das Mädchen soll an einer Überdosis gestorben sein.
Das Mädchen soll an einer Überdosis gestorben sein.(Bild: Rainer Fuhrmann)

Ende Oktober wurde eine 16-Jährige tot in einem Hotelzimmer nahe der Wiener Stadthalle aufgefunden. Laut aktuellen Ermittlungen dürfte sie an einer Überdosis gestorben sein. Allerdings sind nach wie vor viele Fragen zu dem tragischen Tod der Jugendlichen offen.

0 Kommentare

Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits Ende Oktober, das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Jugendliche aus Salzburg wurde damals tot in einem Wiener Hotelzimmer aufgefunden.

Umstände noch unklar
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Als Todesursache gilt aktuell eine Suchtmittelüberdosis. Die genauen Umstände des Todesfalls sind jedoch noch unklar.

Polizei prüft, ob Mädchen beim Drogenkonsum alleine war
Derzeit wird insbesondere geprüft, ob die türkischstämmige 16-Jährige die Drogen alleine oder im Beisein einer weiteren Person konsumiert hat. Ebenso ist offen, ob der Drogenkonsum im Zusammenhang mit einer sexuellen Handlung stand.

Lesen Sie auch:
In jener Plattenbau-Siedlung in Simmering wurde das Mädchen gefunden.
Aus Koma erwacht:
Wurde Drogenopfer (17) in Gebüsch vergewaltigt?
18.06.2025
18-Jährige angeklagt
Prozess: Mädchen (14) starb an Drogencocktail
22.12.2025

Hinweise auf mögliche Sexualdelikte
Parallel dazu führt die Polizei Ermittlungen im Suchtgiftmilieu im Bezirk Brigittenau. In diesem Zusammenhang wurden auch Äußerungen festgestellt, die auf mögliche Sexualdelikte hindeuten. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
Polizei
Stadthalle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-7° / -1°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
-7° / -0°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
-8° / -1°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
-8° / -1°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-9° / -1°
Symbol heiter

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
125.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.964 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
114.380 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Mehr Wien
In in Wien
Viel Neues im neuen Jahr in der Stadt
Tragödie in Wien
Minderjährige stirbt an Überdosis im Hotel
Krone Plus Logo
Teure Solaranlage
Rechnung zu früh bekommen: Wiener verlor Förderung
Krone Plus Logo
Zentrale in Österreich
Football-Liga kommt mit Fürsten-Power nach Wien
Live in der Stadthalle
Die „Air Apache 207“ hob zum dekadenten Flug ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf