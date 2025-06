Wurde Drogenopfer (17) in Gebüsch vergewaltigt?

Warum war 17-Jährige in Wohnung in Wien?

Nun kann die Polizei wohl bald damit beginnen, das Opfer nach Details zu befragen, was in jener verhängnisvollen Nacht in der Simmeringer Geiselbergstraße passiert war. Wie berichtet, war das Mädchen um 21 Uhr in der Wohnung dreier Männer gefunden worden. Auch ein vierter Mann – alle Beteiligten sind Syrer, 21 bis 35 Jahre alt und in Wien gemeldet – befand sich in der Wohnung in dem grauen Plattenbau.