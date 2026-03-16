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Sommer in Wien

33.000 Kinder mit Chance auf buntes Ferienangebot

Wien
16.03.2026 14:30
Das Programm wird gemeinsam mit dem ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, der VHS, dem Familienbund, ...
Das Programm wird gemeinsam mit dem ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, der VHS, dem Familienbund, Zeitraum Wien, dem Jugendrotkreuz und den Kinderfreunden bereitgestellt(Bild: Brand Imaqer e.U.)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Schon am Donnerstag startet die Anmeldephase für Ausflüge, Kurse und Workshops der Summer City Camps (SCC) in Wien. 33.000 Plätze gibt es insgesamt. 

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Schüler von 6 bis 12 Jahren und Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis 14 Jahre können vom 6. Juli bis zum 4. September in den Summer City Camps (SCC) wieder ein breites Freizeit- und Bildungsangebot an 34 Standorten in der Stadt erleben.

Rund 33.000 Plätze stehen zur Verfügung. Die Umsetzung des Camps liegt in den Händen des Vereins Hi Jump. Eltern müssen 80 Euro pro Kind und Betreuung berappen. Laut Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) wird der Schwerpunkt dieses Jahr auf Deutschförderung gelegt.

Weiters wird es Schwimmlernkurse und Ausflüge in die Natur oder Workshops zu Kreativität geben.

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Buchung wird in zwei Phasen
Die Anmeldung verläuft gestaffelt. Ab 19. März können sich Schüler einer öffentlichen Ganztagsschule oder jene in ausgewählten Bildungscampus-Standorten via einen Buchungscode registrieren. Den Code erhalten die Eltern in den Schulen.

Da es für Schüler in dieser Schulform in den Ferien keine andere Betreuung gibt, können sie zuerst buchen, heißt es. Ab 9. April ist die Anmeldung dann für alle unter summercitycamp.at möglich.

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