Johannes Aigner zum Abschluss Slalom-4.

Veronika Aigner erfolgreichste Athletin in Italien

Die ebenfalls sehbeeinträchtigte Veronika Aigner ist zudem mit vier Siegen und einem zweiten Platz in fünf Starts die erfolgreichste Athletin dieser Para-Spiele und damit die Königin von Cortina. Die nun sechsfache Paralympics-Siegerin ist eine der erfolgreichsten Para-Skifahrerinnen der Geschichte seit der Klassenumstellung. Sie und ihr Bruder Johannes wurden als erfolgreichste ÖPC-Medaillenhamster zu den Fahnenträgern bei der Schlussfeier Sonntagabend im Eisstadion von Cortina ausgewählt. Veronika hatte diese Ehre bereits bei der Eröffnung gehabt, allerdings damals nicht live. „So schließt sich der Kreis bei diesen Spielen“, meinte die 23-Jährige und sprach von einem „weiteren Gänsehaut-Moment“.