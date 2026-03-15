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Wegen Iran-Krieg

„Finalissima“ Spanien gegen Argentinien abgesagt

Fußball International
15.03.2026 14:57
Spanien gegen Argentinien – das hätte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ...
Spanien gegen Argentinien – das hätte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi werden können…(Bild: AFP/LUIS ROBAYO, FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das für 27. März in Katar geplante Duell zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien ist aufgrund der politischen Situation in der Region abgesagt worden!

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Das teilte die UEFA am Sonntag mit.

Für das als „Finalissima“ bezeichnete Spiel werde es auch keinen Ersatztermin geben, hieß es weiter.

Estadio Bernabeu als Alternative?
Eine alternative Option wäre es gewesen, ins Madrider Estadio Bernabeu auszuweichen.

Dies sei jedoch von Argentinien abgelehnt worden, vermeldete die Europäische Fußball-Union.

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