„Finalissima“ Spanien gegen Argentinien abgesagt

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Bundesliga im TICKER
Das für 27. März in Katar geplante Duell zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien ist aufgrund der politischen Situation in der Region abgesagt worden!
Das teilte die UEFA am Sonntag mit.
Für das als „Finalissima“ bezeichnete Spiel werde es auch keinen Ersatztermin geben, hieß es weiter.
Estadio Bernabeu als Alternative?
Eine alternative Option wäre es gewesen, ins Madrider Estadio Bernabeu auszuweichen.
Dies sei jedoch von Argentinien abgelehnt worden, vermeldete die Europäische Fußball-Union.
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