9:1-Kantersieg! St. Pölten zermalmt Altach

ManUtd gewinnt gegen Villa – Glasner verpasst Sieg
Premier League
Das Duell zwischen dem Dritten und dem Zweiten der Frauen-Fußball-Bundesliga ist in Altach eine klare Angelegenheit für die Gäste aus St. Pölten geworden!
Die Niederösterreicherinnen feierten am Sonntag einen 9:1-Kantersieg bei den SCR-Frauen.
Mattner-Trembleau mit Viererpack
Sarah Mattner-Trembleau stach dabei mit einem Viererpack bei den „Wölfinnen“ heraus, Carina Brunold gelangen zwei Treffer. In der Tabelle hat St. Pölten sechs Zähler Rückstand auf Leader Austria Wien.
Altach bleibt mit 28 Zählern punktgleich mit Sturm Graz Dritter und muss noch ein wenig um das Meister-Playoff bangen. Zum Abschluss der 16. Runde gewann die Vienna bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 3:1.
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