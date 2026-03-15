Wohl kein Ersatz nach Absagen von Formel-1-Rennen!

Am 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Soldaten. In Manama, der Hauptstadt Bahrains, befindet sich etwa ein Stützpunkt der US-Navy. In Bahrain, wo seit 2004 in Sakhir gefahren wird, hatte die Formel 1 in dieser Saison noch zwei Tests veranstaltet. Ende Februar wurden aber die zweitägigen Reifentests von Pirelli „aus Sicherheitsgründen“ gestrichen.