Japaner Takamoto Katsuta gewinnt Kenia-Rallye!

ManUtd gewinnt gegen Villa – Glasner verpasst Sieg
Premier League
Der Japaner Takamoto Katsuta hat die Kenia-Rallye für sich entschieden!
Der Toyota-Fahrer setzte sich am Sonntag in Nairobi 27,4 Sekunden vor dem Franzosen Adrien Fourmaux (Hyundai) durch.
Er avancierte damit zum ersten Japaner seit 34 Jahren, der einen Rallye-WM-Lauf gewann.
Zuvor war dies Kenjiro Shinozuka 1992 in der Elfenbeinküste gelungen.
In der Gesamtwertung führt weiterhin der Waliser Elfyn Evans (Toyota).
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