US-Präsident Donald Trump hat im Zuge des Iran-Kriegs eine internationale Sicherungsmission für Frachtschiffe in Aussicht gestellt und weitere Angriffe auf die wichtige Öl-Insel Kharg „aus Spaß“ angekündigt. In einem TV-Interview teilt er mit: „Wir benötigen die Hilfe der Ukrainer nicht.“ Unsere Frage des Tages vom 15.3. lautet daher: „Trump spricht von „Sieg“: Glauben Sie, dass der Iran-Krieg bald endet?“