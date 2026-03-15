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Frage des Tages

Glauben Sie, dass der Iran-Krieg bald endet?

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15.03.2026 15:47
Trump spricht bereits von einem „Sieg“ im Iran-Krieg.
Trump spricht bereits von einem „Sieg“ im Iran-Krieg.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

US-Präsident Donald Trump hat im Zuge des Iran-Kriegs eine internationale Sicherungsmission für Frachtschiffe in Aussicht gestellt und weitere Angriffe auf die wichtige Öl-Insel Kharg „aus Spaß“ angekündigt. In einem TV-Interview teilt er mit: „Wir benötigen die Hilfe der Ukrainer nicht.“ Unsere Frage des Tages vom 15.3. lautet daher: „Trump spricht von „Sieg“: Glauben Sie, dass der Iran-Krieg bald endet?“

0 Kommentare

Was denken Sie? Ist die frühe Ausrufung eines Sieges eine strategische Kommunikation oder eher innenpolitische Propaganda? Besteht die Gefahr, dass der Iran-Krieg zu einer internationalen Krise führt? Welche globalen wirtschaftlichen Folgen befürchten Sie, abgesehen von den teuren Sprit-Preisen, wenn Energie- und Handelswege dauerhaft gestört werden?

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