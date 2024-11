Nur mehr jeder zweite Erstklässler kann Deutsch

Wiederkehr nimmt Bund in die Pflicht

Für die „unglaublich hohen Zahlen“ nimmt Wiederkehr den Bund in die Pflicht. Tatsächlich zahlt das Bildungsministerium trotz steigenden Bedarfs inzwischen nur noch halb so viel für Sprachförderung wie noch vor sechs Jahren. Auch in Tirol beispielsweise haben sich die Zahlen der außerordentlichen Schüler seither verdreifacht. Mehr als die Hälfte der Planstellen für Sprachförderung in Wien wären verwaist, wenn nicht Wien dafür zahlen oder dafür anderswo Personal abziehen würde.