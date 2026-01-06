Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

SPÖ-Lager spinnefeind | Wachsendes Interesse

(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

SPÖ-Lager spinnefeind. Zufrieden sein kann niemand in der SPÖ mit dem Zustand der Partei, die auch in der ersten Meinungsumfrage des neuen Jahres nicht einmal ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis von 2024 mit 21 Prozent erreicht. 18 Prozent, das ist genau halb so viel, wie die Freiheitlichen derzeit erzielen würden. Allein Parteichef Andreas Babler dafür verantwortlich zu machen, wäre zu billig. Die Ursachen für die Misere der Regierungspartei sind vielschichtig. So findet man in der SPÖ noch immer keinen überzeugenden Umgang mit der Migrationsfrage. Vor allem aber sind einander die rechten Pragmatiker wie der burgenländische Landeshauptmann Doskozil und der linke Flügel, den Babler repräsentiert, spinnefeind. Wer die Lager versöhnen könnte?

Wachsendes Interesse. Dass die SPÖ, wie die Umfrage ausweist, mit ihrem Ex-Parteichef Christian Kern an der Spitze derzeit ein weit höheres Potenzial hätte, das befeuert die Debatte um ein Comeback des Ex-Kanzlers. In mehreren Gruppierungen der SPÖ, vor allem in einigen Ländern, wird schon seit Monaten im Hintergrund eifrig an der Rückkehr Kerns gearbeitet. Die aktuelle Umfrage lockte nun die ersten Kern-Jünger aus der Deckung. Doch der Ex-SPÖ-Chef hat auch mächtige parteiinterne Gegner, die ihm seinen unrühmlichen Abgang aus der Politik nicht verzeihen. Aber alle, ob Freund oder Feind, werden von nun an ganz gewiss das machen, was Kern selbst angekündigt hat: die Entwicklungen „mit wachsendem Interesse“ verfolgen.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
