SPÖ-Lager spinnefeind | Wachsendes Interesse

SPÖ-Lager spinnefeind. Zufrieden sein kann niemand in der SPÖ mit dem Zustand der Partei, die auch in der ersten Meinungsumfrage des neuen Jahres nicht einmal ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis von 2024 mit 21 Prozent erreicht. 18 Prozent, das ist genau halb so viel, wie die Freiheitlichen derzeit erzielen würden. Allein Parteichef Andreas Babler dafür verantwortlich zu machen, wäre zu billig. Die Ursachen für die Misere der Regierungspartei sind vielschichtig. So findet man in der SPÖ noch immer keinen überzeugenden Umgang mit der Migrationsfrage. Vor allem aber sind einander die rechten Pragmatiker wie der burgenländische Landeshauptmann Doskozil und der linke Flügel, den Babler repräsentiert, spinnefeind. Wer die Lager versöhnen könnte?