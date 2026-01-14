„28 Years Later“: Blutig brutaler Horror-Schocker

Es ist Dr. Kelson (Ralph Fiennes), der trotz Mut zur äußerlichen Hässlichkeit dieser von Rage-Bestien verseuchten Welt menschliche Tiefe verleiht. Eine Art Feldstudie am Erstinfizierten soll ihm medizinisch bedeutsame Erkenntnisse liefern. Dafür hat er sich in seinen aus den Schädeln und Gebeinen der Verstorbenen errichteten Tempel zurückgezogen – ein Mahnmal gegen das Vergessen! Regisseurin Nia DaCosta („Candyman“) bemüht in der Fortsetzung des Zombie-Epos den Konflikt zwischen religiösem Wahn und Wissenschaft, setzt aber mangels narrativer Stringenz zu sehr auf ultrabrutale Effekthascherei wie etwa satanische Rituale, wohl um letztlich die Monstrosität der Spezies Mensch auf verstörende Weise zu illustrieren.