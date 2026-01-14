Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„28 Years Later“: Blutig brutaler Horror-Schocker

Unterhaltung
14.01.2026 20:00

Nach einem schweren Verlust verlässt der zwölfjährige Spike (Alfie Williams) seine sichere Insel und kämpft sich durch die vom Wutvirus verseuchte Wildnis. Er landet bei Kult-Guru Jimmy Crystal (Jack O’Connell) und seiner Truppe. Währenddessen stößt Ex-Arzt Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) auf eine Entdeckung, die alles verändert ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum blutrünstigen Schocker „28 Years Later: The Bone Temple“. 

0 Kommentare

Wir erinnern uns: Im komplett unter Quarantäne stehenden Großbritannien tobt seit „28 Days Later“ und „28 Weeks Later“ ein brutaler Überlebenskampf. Ein Wut-Virus macht aus unbescholtenen Menschen Bestien und hat zum Zusammenbruch der Zivilisation geführt. Der Teenager Spike (Alfie Williams) versucht sich allein durchzuschlagen und trifft in der Wildnis auf Jimmy Crystal (Jack O’Connell) und seine fragwürdigen „Jünger“, die einem diabolischen Kult frönen.

Annäherung: Dr. Kelson (Ralph Fiennes) und der gefährliche Alpha-Infizierte.
Annäherung: Dr. Kelson (Ralph Fiennes) und der gefährliche Alpha-Infizierte.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Es ist Dr. Kelson (Ralph Fiennes), der trotz Mut zur äußerlichen Hässlichkeit dieser von Rage-Bestien verseuchten Welt menschliche Tiefe verleiht. Eine Art Feldstudie am Erstinfizierten soll ihm medizinisch bedeutsame Erkenntnisse liefern. Dafür hat er sich in seinen aus den Schädeln und Gebeinen der Verstorbenen errichteten Tempel zurückgezogen – ein Mahnmal gegen das Vergessen! Regisseurin Nia DaCosta („Candyman“) bemüht in der Fortsetzung des Zombie-Epos den Konflikt zwischen religiösem Wahn und Wissenschaft, setzt aber mangels narrativer Stringenz zu sehr auf ultrabrutale Effekthascherei wie etwa satanische Rituale, wohl um letztlich die Monstrosität der Spezies Mensch auf verstörende Weise zu illustrieren.

Lesen Sie auch:
Tickets gewinnen
„28 Years Later: The Bone Temple“ kommt ins Kino
10.01.2026
Kino & Streaming
Award Saison gestartet & Oscar-Fieber in Hollywood
03.01.2026
Streaming-Trend
Ed Gein und Co.: Die Liebe zum Morbiden
31.12.2025

Visuelle Exzesse gehen auf Kosten der Figurenzeichnung, gerade Spike hätte man mehr Kontur gewünscht. Auch der Beziehung von Spikes Vater Jamie (Aaron Taylor-Johnson) zu seiner neuen Familie mit einer infizierten Frau wird keine größere Beachtung geschenkt. Nia DaCosta will durch Exzess und die Pervertierung der Horrors mit aller Macht Danny Boyles Vorgängerfilm toppen, verstört aber zum Teil mit ihrer auf blutrünstige Schockmomente ausgerichteten Brachial-Regie.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
427.317 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
170.046 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
150.152 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf