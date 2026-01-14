Flock verzichtet auf Start beim Weltcupfinale

„Die größte Schwierigkeit im Eiskanal war, dass ich den Schlitten nicht mehr gespürt und dadurch Lenkpunkte nicht mehr getroffen habe“, erklärte Flock. „Der Weltcup war in dieser Saison ohnehin nicht das Ziel. Und bis zu den Olympischen Winterspielen habe ich jetzt noch genug Zeit. Cortina hat für mich oberste Priorität.“