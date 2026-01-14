Vorteilswelt
Bei Training verletzt

Flock verzichtet auf Start beim Weltcupfinale

Wintersport
14.01.2026 20:01
Janine Flock
Janine Flock(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Von krone Sport
Von krone Sport

Skeleton-Ass Janine Flock verzichtet mit Blick auf Olympia auf ein Antreten am Freitag beim Weltcupfinale in Altenberg. Die Tirolerin schreibt damit auch die Weltcuptitelverteidigung ab.

Flock hatte bei der EM in St. Moritz vergangene Woche im Training eine Blessur erlitten. Sie sei nach einem harten Bandenkontakt nicht ganz fit. „Es ist ein ständiges Auf und Ab“, sagte die 36-Jährige, die Altenberg vorzeitig verließ und sich nun in Innsbruck untersuchen lässt.



„Die größte Schwierigkeit im Eiskanal war, dass ich den Schlitten nicht mehr gespürt und dadurch Lenkpunkte nicht mehr getroffen habe“, erklärte Flock. „Der Weltcup war in dieser Saison ohnehin nicht das Ziel. Und bis zu den Olympischen Winterspielen habe ich jetzt noch genug Zeit. Cortina hat für mich oberste Priorität.“

Erster Wettkampftag am 13. Februar
Das erste olympische Skeleton-Training im Cortina Sliding Center findet am 9. Februar statt, der erste Wettkampftag ist der 13. Februar. „Das ist genug Zeit für Janine, um wieder ganz fit zu werden“, meinte Trainer Michael Grünberger.

In Altenberg kämpft unterdessen Florian Auer noch um ein Olympia-Ticket, das Teamkollege Samuel Maier schon sicher hat. Die Steirerin Julia Erlacher hofft mit einem guten Ergebnis auf einen zweiten Frauen-Quotenplatz.

