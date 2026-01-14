Ferrari-Alarm! Vasseur rastet wegen neuem Auto aus

Alarmstimmung bei Ferrari! Teamchef Fred Vasseur soll laut italienischen Medienberichten in der Fabrik der Scuderia die Nerven verloren haben. Grund: Die Entwicklung des Autos für die neue Saison soll weit hinter den Erwartungen liegen.
Ja, laut einem Bericht von „Top Speed“ soll der SF26 nicht einmal rechtzeitig für die ersten Tests am 26. Jänner in Barcelona fertiggestellt werden können – zumindest nicht in der Form, wie es geplant war. Schon am 23. Jänner sollte der neue Ferrari der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Vasseur soll deshalb in der Fabrik in Maranello regelrecht ausgerastet sein. „Verstörende Nachrichten“, hätten den 57-jährigen Franzosen derart wütend gemacht, dass er seinem Ärger freien Lauf gelassen habe, heißt es. Bitter, nach der ohnehin enttäuschenden letzten Saison der Scuderia.
Zumal Ferrari wegen des neuen Reglements schon letztes Jahr früh den Fokus auf das neue Auto gelegt hatte.
Regel-Revolution
Mit der Regel-Revolution zur kommenden Saison könnte die Hackordnung in der Motorsport-Königsklasse zumindest ein wenig durcheinandergewürfelt werden. Die Autos werden etwas kleiner und leichter, beim Hybrid-Antrieb wird die Relevanz des Verbrennungsmotors auf etwa 50 Prozent gesenkt, dafür die Batterieleistung deutlich nach oben geschraubt. Zusätzlich steigt die Formel 1 im Sinne der Umwelt unter anderem auf einen – so die Ansage – 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoff um.
