Ferrari-Alarm! Vasseur rastet wegen neuem Auto aus

Regel-Revolution

Mit der Regel-Revolution zur kommenden Saison könnte die Hackordnung in der Motorsport-Königsklasse zumindest ein wenig durcheinandergewürfelt werden. Die Autos werden etwas kleiner und leichter, beim Hybrid-Antrieb wird die Relevanz des Verbrennungsmotors auf etwa 50 Prozent gesenkt, dafür die Batterieleistung deutlich nach oben geschraubt. Zusätzlich steigt die Formel 1 im Sinne der Umwelt unter anderem auf einen – so die Ansage – 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoff um.