500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht

Diese habe nämlich nicht von außen geöffnet werden können, teilte die Polizei mit. Durch die Manipulation habe sie nicht mehr richtig geschlossen, die Täter hätten ungehindert vom Parkhaus in das Gebäude gelangen können. Über das Parkhaus kamen sie in den Archivraum, dort bohrten sie mit einem Spezialbohrer ein Loch in die Wand. Zuletzt war spekuliert worden, ob die Gruppe Hilfe von einer Insiderin oder einem Insider hatte. Es gebe noch keinen konkreten Verdacht, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). „Das Ding klären wir auf“, ist er überzeugt.