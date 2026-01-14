Meeresbiologe: „Ihr sanftes Wesen fasziniert“

Die Haie schwimmen dem Boot nach? Warum tun sie das? Werden sie gefüttert, um sie daran zu gewöhnen?

Diese Ammenhaie folgen oft den Geräuschen von Motorbooten in der Nähe, biologisch gesehen ist das nachvollziehbar. Haie sind von Natur aus darauf spezialisiert, tieffrequente Geräusche (ähnlich denen von Motoren) im Wasser wahrzunehmen, um Beute zu finden. Viele Meerestiere stoßen beispielsweise tieffrequente Laute aus, wenn sie in Not sind, um Fressfeinde abzuschrecken oder sogar, um mit ihren Artgenossen zu diskutieren. Indem Haie diese Geräusche wahrnehmen, können sie also entweder eine leichte Beute oder eine abgelenkte Beute finden. Doch das ist noch nicht alles. Bevor Six Senses das Gelände übernahm (vor zwei Jahren), wurden diese Ammenhaie regelmäßig gefüttert, und ein Element des assoziativen Lernens (eine erlernte Verknüpfung zwischen dem Geräusch eines Motorboots und Futter) wird bei unseren Begegnungen mit ihnen eine Rolle spielen.