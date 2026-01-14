Vorteilswelt
Chukwuani-Ersatz

Deal ist durch: Sturms dritter Neuzugang ist da!

Steiermark
14.01.2026 21:06
Ryan Fosso (li.) unterschrieb einen längerfristigen Vertrag bei Sturm.
Ryan Fosso (li.) unterschrieb einen längerfristigen Vertrag bei Sturm.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der dritte Winter-Neuzugang bei Sturm ist unter Dach und Fach: Nach Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili gaben die Grazer jetzt die Verpflichtung von Ryan Fosso bekannt. Der 23-jährige Schweizer kommt als Ersatz für den zu den Glasgow Rangers abgewanderten Chukwuani von Fortuna Sittard. Kolportierte Ablöse: eine Million Euro.

0 Kommentare

Sturm freut sich, die Verpflichtung von Ryan Fosso bekanntzugeben. Der Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Schwarz-Weißen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Graz. Der 23-Jährige schweizer-kamerunische Doppelstaatsbürger war zuletzt für Fortuna Sittard in der niederländischen Eredivisie aktiv, für die er 53 Spiele absolvierte.

Bereits im Camp eingetroffen: Ryan Fosso
Bereits im Camp eingetroffen: Ryan Fosso(Bild: SK STURM Graz)

Geschäftsführer Sport Michael Parensen zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Ryan Fosso bringt neben enormer Athletik auch Spielintelligenz, Dynamik und Mentalität mit – viele Eigenschaften, die wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein Spieler, der mit seinen 23 Jahren großes Potenzial besitzt, aber auch bereits über einige Erfahrung verfügt und seine Qualitäten in der höchsten niederländischen Spielklasse bereits unter Beweis stellen konnte. Wir sind überzeugt, dass Ryan sportlich wie menschlich sehr gut zu unserem Verein passt, unsere Mannschaft verstärken wird und sich trotz einer Vielzahl internationaler Angebote für uns entschieden hat.“

Zitat Icon

Ryan Fosso bringt neben enormer Athletik auch Spielintelligenz, Dynamik und Mentalität mit – viele Eigenschaften, die wir für diese Position gesucht haben.

Sturms Sportchef Michael Parensen

Auch Ryan Fosso blickt motiviert auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Herausforderung in Graz. Der SK Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der auch international immer wieder für Aufsehen gesorgt hat. Ich werde alles geben, um dem Team bestmöglich zu helfen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Nun möchte ich schnell meine Teamkollegen kennenlernen und hart daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen.“

Steiermark

