Inter gewinnt glanzlos gegen Lecce

Inter Mailand hat im Meisterschaftskampf in der italienischen Serie A vorgelegt. Die „Nerazzurri“ gewannen am Mittwoch ihr Heimspiel in der 16. Runde gegen US Lecce mit 1:0.
Pio Esposito (78.) sicherte dem Tabellenführer drei Punkte, Inter hat damit momentan sechs Zähler Vorsprung auf Milan und Napoli.
Während Milan erst am Donnerstag in Como antritt, spielte Napoli daheim gegen Parma nur 0:0. Es war bereits das dritte Remis der Süditaliener in Folge.
