Nächste Vermisste: Isabella (25) verschwunden

Jede neue Vermisstenanzeige sorgt inzwischen für Besorgnis. Seit einer Woche wird die 25-jährige Isabella Maria I. in Wien-Margareten vermisst – sie ist seither spurlos verschwunden. Bei Hinweisen wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Seit den kürzlich bekannt gewordenen mutmaßlichen Frauenmorden in Niederösterreich und der Steiermark wirkt jede neue Vermisstenanzeige besonders beunruhigend. Die Plattform „Österreich findet euch“ veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine weitere Vermisstenmeldung für Wien-Margareten. Isabella Maria I. ist 25 Jahre alt und wird seit dem Abend des 7. Jänner vermisst.
Polizei prüft alle Möglichkeiten
Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte gegenüber der „Krone“ die Vermisstenmeldung. Alle notwendigen Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, bislang führten sie jedoch zu keinen Ergebnissen. Der Fall werde mit „gebotener Eile und Sorgfalt“ behandelt. Die Polizei hält sich mit Details zurück, verfügt laut eigenen Angaben jedoch über Informationen, die ein freiwilliges Fernbleiben der 25-Jährigen nicht vollständig ausschließen.
Um Hinweise wird gebeten
Isabella ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und ein Tattoo am Arm. Die Plattform bittet dringend darum, bei Hinweisen oder Sichtungen die Polizei zu informieren. In den Kommentaren wurde die Meldung bereits zahlreich geteilt und in mehreren Bundesländern verbreitet, um auf die vermisste junge Frau aufmerksam zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.