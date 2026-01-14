Nächste Vermisste: Isabella (25) verschwunden

Polizei prüft alle Möglichkeiten

Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte gegenüber der „Krone“ die Vermisstenmeldung. Alle notwendigen Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, bislang führten sie jedoch zu keinen Ergebnissen. Der Fall werde mit „gebotener Eile und Sorgfalt“ behandelt. Die Polizei hält sich mit Details zurück, verfügt laut eigenen Angaben jedoch über Informationen, die ein freiwilliges Fernbleiben der 25-Jährigen nicht vollständig ausschließen.