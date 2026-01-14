Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit einer Woche

Nächste Vermisste: Isabella (25) verschwunden

Wien
14.01.2026 15:16
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jede neue Vermisstenanzeige sorgt inzwischen für Besorgnis. Seit einer Woche wird die 25-jährige Isabella Maria I. in Wien-Margareten vermisst – sie ist seither spurlos verschwunden. Bei Hinweisen wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. 

0 Kommentare

Seit den kürzlich bekannt gewordenen mutmaßlichen Frauenmorden in Niederösterreich und der Steiermark wirkt jede neue Vermisstenanzeige besonders beunruhigend. Die Plattform „Österreich findet euch“ veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine weitere Vermisstenmeldung für Wien-Margareten. Isabella Maria I. ist 25 Jahre alt und wird seit dem Abend des 7. Jänner vermisst.

Bei Hinweisen oder Sichtungen wird gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu ...
Bei Hinweisen oder Sichtungen wird gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(Bild: Österreich findet euch, Christian Jauschowetz)

Polizei prüft alle Möglichkeiten
Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte gegenüber der „Krone“ die Vermisstenmeldung. Alle notwendigen Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, bislang führten sie jedoch zu keinen Ergebnissen. Der Fall werde mit „gebotener Eile und Sorgfalt“ behandelt. Die Polizei hält sich mit Details zurück, verfügt laut eigenen Angaben jedoch über Informationen, die ein freiwilliges Fernbleiben der 25-Jährigen nicht vollständig ausschließen.

Um Hinweise wird gebeten
Isabella ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und ein Tattoo am Arm. Die Plattform bittet dringend darum, bei Hinweisen oder Sichtungen die Polizei zu informieren. In den Kommentaren wurde die Meldung bereits zahlreich geteilt und in mehreren Bundesländern verbreitet, um auf die vermisste junge Frau aufmerksam zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
NiederösterreichSteiermarkÖsterreichMargareten
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-2° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-2° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
410.960 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
167.330 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
146.092 mal gelesen
Mehr Wien
Kaum Zahlen
Wiener Deutschkurse Fass ohne Boden für Steuergeld
Bedingte Haftstrafen
Linker „Schwarzer Block“ stürmte Wiener Innenstadt
Seit einer Woche
Nächste Vermisste: Isabella (25) verschwunden
Jetzt Tickets sichern!
KÖRPERWELTEN – faszinierende Reise unter die Haut
Happy Birthday
Howard Carpendale: Die Legende wird 80 Jahre alt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf