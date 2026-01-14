Vorteilswelt
Hybride Kriegsführung

Deutschland kündigt „Cyberdome“ mit Israel an

Ausland
14.01.2026 22:02
Israel soll die Bundeswehr resilienter gegen Cyberattacken machen.
Israel soll die Bundeswehr resilienter gegen Cyberattacken machen.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Krieg wird heutzutage immer häufiger hybrid geführt. Darauf will Deutschland nun reagieren. Mit israelischer Hilfe soll ein „Cyberdome“ aufgebaut werden, um das Land gegen elektronische Angriffe zu schützen.

Der am Montag bei einem Besuch von Innenminister Alexander Dobrindt in Jerusalem beschlossene Cyber- und Sicherheitspakt sei die Grundlage für den Aufbau, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch auf Anfrage mit. „Mit dem Cyberdome kann die Cybersicherheit in unserem Land deutlich erhöht werden.“

Es gehe darum, Cyberangreifer künftig besser erkennen und stoppen zu können. „Der Cyberdome wird dazu beitragen, kleine Unternehmen genauso wie kritische Infrastruktur besser zu schützen“, sagte die Sprecherin.

Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Israel liege auf dem Austausch von Know-How und Erfahrung bei der Abwehr von Cyberangriffen, der Entwicklung neuester Cyberabwehrtechnologie und dem Aufbau von gemeinsamer Forschung im Cyberbereich, insbesondere bei Künstlicher Intelligenz.

Dobrindt hatte den Pakt zusammen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am 11. Jänner 2026 unterzeichnet. Enthalten ist darin auch die Zusammenarbeit bei der Drohnenabwehr, bei polizeilichen Spezialkräften, im Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie beim Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland.

