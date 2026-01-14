Hybride Kriegsführung
Deutschland kündigt „Cyberdome“ mit Israel an
Krieg wird heutzutage immer häufiger hybrid geführt. Darauf will Deutschland nun reagieren. Mit israelischer Hilfe soll ein „Cyberdome“ aufgebaut werden, um das Land gegen elektronische Angriffe zu schützen.
Der am Montag bei einem Besuch von Innenminister Alexander Dobrindt in Jerusalem beschlossene Cyber- und Sicherheitspakt sei die Grundlage für den Aufbau, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch auf Anfrage mit. „Mit dem Cyberdome kann die Cybersicherheit in unserem Land deutlich erhöht werden.“
Es gehe darum, Cyberangreifer künftig besser erkennen und stoppen zu können. „Der Cyberdome wird dazu beitragen, kleine Unternehmen genauso wie kritische Infrastruktur besser zu schützen“, sagte die Sprecherin.
Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Israel liege auf dem Austausch von Know-How und Erfahrung bei der Abwehr von Cyberangriffen, der Entwicklung neuester Cyberabwehrtechnologie und dem Aufbau von gemeinsamer Forschung im Cyberbereich, insbesondere bei Künstlicher Intelligenz.
Dobrindt hatte den Pakt zusammen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am 11. Jänner 2026 unterzeichnet. Enthalten ist darin auch die Zusammenarbeit bei der Drohnenabwehr, bei polizeilichen Spezialkräften, im Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie beim Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.