Stocker sieht „keine Gießkannen-Maßnahme“

„Keine Gießkannen-Maßnahme“

Bundeskanzler Stocker betonte am Mittwochabend in der „Zeit im Bild 2“ des ORF, das Ziel sei, eine Inflation von zwei Prozent zu erreichen – und das noch in diesem Jahr: „Das Jahr 2026 soll ein Jahr des Aufschwungs werden.“ Die Mehrwertsteuersenkung sei keinesfalls eine „Gießkannen-Maßnahme“, es gehe um den Warenkorb der Österreicher und zudem habe man mit der Strompreissenkung weitere Maßnahmen gesetzt, so der Kanzler: „Wenn Sie das zusammenzählen, ist das nicht so wenig.“