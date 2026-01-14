Erhöhte Brisanz vor dem Duell gegen Deutschland

Einen Tag vor dem EM-Vorrunden-Auftakt zeigt sich das österreichische Handball-Herren-Nationalteam optimistisch. Wie schon in der jüngeren Vergangenheit will das ÖHB-Team gegen Deutschland überraschen. Morgen um 20:30 Uhr wartet das Duell mit dem großen Bruder. Handball EM-Reporter Martin Grasl zeigt auf, was Team rot-weiß-rot im Vorfeld beflügeln könnte (Video oben).