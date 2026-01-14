Erhöhte Brisanz vor dem Duell gegen Deutschland

Copa del Rey LIVE: Real hat Mühe gegen Zweitligist
Hier im Liveticker
Einen Tag vor dem EM-Vorrunden-Auftakt zeigt sich das österreichische Handball-Herren-Nationalteam optimistisch. Wie schon in der jüngeren Vergangenheit will das ÖHB-Team gegen Deutschland überraschen. Morgen um 20:30 Uhr wartet das Duell mit dem großen Bruder. Handball EM-Reporter Martin Grasl zeigt auf, was Team rot-weiß-rot im Vorfeld beflügeln könnte (Video oben).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.