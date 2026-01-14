Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank

Einer der betroffenen Bankkunden, der sich an Benecken gewandt hat, ist der 67-jährige Teppichhändler Faqir Malyar (siehe Video oben). Er wollte in ein bis zwei Jahren in Pension gehen, doch seit dem Einbruch sind seine Ersparnisse weg. Ungefähr 85.000 Euro aus einer Erbschaft und einer Lebensversicherung hatte der gebürtige Afghane nach eigenen Worten zuletzt in seinem Bankschließfach bei der Gelsenkirchener Sparkasse. Hinzu kommt Schmuck im Wert von mehr als 20.000 Euro, Geschenke von der Hochzeit mit seiner zweiten Ehefrau 2012. „Wenn Sie in der Heimat Teppiche einkaufen, brauchen Sie Bargeld“, sagte Malyar, der nun damit rechnet, nicht so schnell in Pension gehen zu können.