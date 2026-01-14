Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vertrauen in Gefahr

IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“

Wirtschaft
14.01.2026 19:00
Porträt von Jana Pasching
Von Jana Pasching

Ein Hoffnungsschimmer für 2026 – aber keine Entwarnung: IHS-Direktor Holger Bonin erwartet zwar eine leichte wirtschaftliche Erholung, warnt aber vor großen Risiken wie geopolitischen Spannungen und einer erratischen US-Politik. Gleichzeitig sieht er auch in Österreich Reformdruck – weil viele Menschen trotz hoher Abgaben das Gefühl haben, „der Staat liefert nicht mehr“. Sein Fazit: „Der Aufschwung steht auf tönernen Füßen.“

0 Kommentare

„Die Zeichen stehen wieder etwas mehr auf Grün“, sagt Bonin im Gespräch. Sowohl die Stimmung der Konsumenten als auch jene der Unternehmen habe sich aufgehellt. Auch das weltwirtschaftliche Umfeld sei etwas günstiger als in den vergangenen Jahren. Wenn keine neuen Schocks auftreten, sei 2026 ein Aufschwung zu erwarten.

Doch Bonin betont: „Das kann ganz leicht wieder schlechter ausgehen.“ Die Risiken rund um globale Konflikte, Handelsbrüche und politische Unsicherheit seien enorm.

„Recht des Stärkeren setzt sich wieder durch“
Besonders kritisch blickt der Ökonom in Richtung USA. Dort beobachtet er nicht nur politische Instabilität, sondern auch eine wachsende Bedrohung für die internationale Ordnung: „Die Weltordnung geht verloren – das Recht des Stärkeren setzt sich wieder durch.“ Bonin warnt außerdem davor, dass internationale Handelsabkommen zunehmend zerbrechen könnten. Dazu komme ein weiterer Faktor: die wachsende Macht von Digitalgiganten, die immer öfter Aufgaben übernehmen wollen, die früher der Staat erfüllt hat.

Europa „stärker als gedacht“ – aber nicht einig genug
Ganz so ohnmächtig, wie sich Europa derzeit fühlt, sei es laut Bonin nicht: „Europa ist stärker, als wir denken.“ Allerdings fehle es an Einigkeit und Tempo. Die EU müsse dringend weiterentwickelt werden – politisch und wirtschaftlich.

Bonin nennt konkret Baustellen wie eine echte Energieunion oder eine Kapitalmarktunion. Konzepte dazu seien längst bekannt, umgesetzt werde jedoch zu wenig: „Die Konzepte liegen auf dem Tisch – aber wir schaffen es im Moment nicht.“

Holger Bonin, Leiter des Instituts für Höhere Studien im krone.tv-Talk
Holger Bonin, Leiter des Instituts für Höhere Studien im krone.tv-Talk(Bild: krone.tv )

Unternehmen können auch im Aufschwung pleitegehen
Auch wenn die wirtschaftliche Lage 2026 insgesamt wieder etwas freundlicher aussieht, heißt das laut Bonin nicht automatisch, dass es überall bergauf geht. Selbst im Aufschwung kann es Jobverluste und Insolvenzen geben.

Als Beispiel nennt er den Fall KTM, wo Arbeitsplätze abgebaut werden. Ein zentraler Punkt: Österreich dürfe sich nicht nur an kurzfristigen Konjunkturdaten orientieren – sondern müsse dringend über die langfristige Entwicklung sprechen.

Denn hier sieht Bonin große Gefahr: „Die langfristigen Wachstumsaussichten sind schwach – unter einem Prozent.“ Wenn dann „ganz wenig schiefgeht“, könne Österreich rasch bei Nullwachstum oder sogar im Minus landen.

Lesen Sie auch:
Im Vergleich zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sieht es für Österreich 2026 und 2027 ...
Mittel- und Osteuropa:
Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
08.01.2026
„Krone“-Kommentar
Der schwierige Kampf gegen die hohe Inflation
10.01.2026
Schock für Belegschaft
KTM streicht nach Umbenennung 500 Stellen
13.01.2026

„Staatsversagen“-Gefühl wächst
In einem Buchbeitrag („Wie wir leben wollen – Visionen für eine bessere Welt“) beschäftigt sich Bonin mit einem heiklen Thema: der wachsenden Wahrnehmung, dass der Staat nicht mehr funktioniert. Die Menschen würden spüren, dass sie in einem Hochsteuerland leben – aber nicht die Leistungen bekommen, die sie erwarten: „Man zahlt relativ viel Steuern und Abgaben – und der Staat liefert nicht.“

Am deutlichsten sei das aktuell im Gesundheitswesen: Arzttermine seien schwer zu bekommen, Spitäler überlastet, Patienten würden durch das System „hin- und hergeschickt“. Ähnlich sieht Bonin Probleme im Bildungsbereich: Österreich gebe viel Geld aus, erziele aber im internationalen Vergleich oft zu wenig.

Das ganze Interview mit IHS-Chef Holger Bonin sehen Sie im Video oben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
422.687 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
169.555 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
149.423 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Beliebte Nascherei
Heimisches Original feiert seinen 100. Geburtstag
Krone Plus Logo
Krone+ rechnet nach
Mehrwertsteuer-Senkung: So viel spart man wirklich
Masseverwalter klagte
OGH blockt Zugriff auf Benkos Laura-Stiftung ab
Krone Plus Logo
Dazu rät der Experte
Boom-Rufe bei Krypto: Was Anleger wissen sollten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf