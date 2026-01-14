IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“

„Recht des Stärkeren setzt sich wieder durch“

Besonders kritisch blickt der Ökonom in Richtung USA. Dort beobachtet er nicht nur politische Instabilität, sondern auch eine wachsende Bedrohung für die internationale Ordnung: „Die Weltordnung geht verloren – das Recht des Stärkeren setzt sich wieder durch.“ Bonin warnt außerdem davor, dass internationale Handelsabkommen zunehmend zerbrechen könnten. Dazu komme ein weiterer Faktor: die wachsende Macht von Digitalgiganten, die immer öfter Aufgaben übernehmen wollen, die früher der Staat erfüllt hat.