Krimi um Vermissten: Wie sich seine Spur verlor

Letztes Lebenszeichen sechs Tage vor Weihnachten

Seit 2023 habe sich der 24-Jährige in Tirol aufgehalten. Es gab offenbar mehrere Wohnadressen – zuletzt lebte er von September bis 12. Dezember in einer Betreuungseinrichtung im Stadtteil Pradl. Dort wurde er sechs Tage später noch einmal gesehen. Es sollte das letzte Lebenszeichen des Mannes gewesen sein. „Am 19. Dezember hätte er dort noch einen Beratungstermin gehabt, diesen hat er aber nicht wahrgenommen“, so Kirchmair weiter.