LIVE: Die Deutsche Bundesliga in der Konferenz

Der Hit des Abends steigt heute in Dortmund im Duell zwischen Marcel Sabitzer und der ÖFB-Filiale in Bremen. Nach Borussias spektakulärem 3:3 gegen die Eintracht ist die Truppe von Niko Kovac wieder zum Siegen verdammt – zumal Werder schon seit fünf Spielen ohne vollen Erfolg ist.