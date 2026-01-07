Fans drohen neuem Neymar-Kollegen bei Präsentation

Ein herzlicher Empfang sieht anders aus ... Bei seiner Rückkehr zum FC Santos, dem Klub von Brasilien-Legende Neymar, wurde Gabriel Barbosa von Fans mit einer Drohung begrüßt.
Nachdem dem Stürmer erst Geschenke überreicht worden waren, betrat eine Gruppe von Fans die Bühne, um mit dem Neuzugang das ein oder andere Wort zu wechseln. Ein Mann warnte Barbosa dabei: „Du schuldest uns was, du weißt ja bereits, wie die Dinge hier laufen …“
Der 29-Jährige trat nach einer knappen Antwort einen Schritt zurück – wohl, um die Konversation mit der Gruppe zu beenden. Worauf der Fan anspielte, ging aus den Clips, die aktuell durchs Netz kursieren, zwar nicht hervor, es ist jedoch gut möglich, dass der Mann mit seiner Drohung an Barbosas Lebenslauf erinnern wollte.
Sechs Jahre beim Rivalen
Denn: Obwohl Brabosa der 18-fache Teamspieler Brasiliens beim FC Santos ausgebildet worden war, entschied sich der Torjäger nach seinem Abenteuer in Europa (Benfica und Inter Mailand) und einer Leihe zu seinem Heimatklub für dessen Rivalen Flamengo. Das Verhältnis zwischen Spieler und Fans ist seither angeschlagen. Um sich zurück in die Herzen der Santos-Anhänger zu schießen, wird es wohl noch ein paar Spiele brauchen ...
