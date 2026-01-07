Fans drohen neuem Neymar-Kollegen bei Präsentation

Sechs Jahre beim Rivalen

Denn: Obwohl Brabosa der 18-fache Teamspieler Brasiliens beim FC Santos ausgebildet worden war, entschied sich der Torjäger nach seinem Abenteuer in Europa (Benfica und Inter Mailand) und einer Leihe zu seinem Heimatklub für dessen Rivalen Flamengo. Das Verhältnis zwischen Spieler und Fans ist seither angeschlagen. Um sich zurück in die Herzen der Santos-Anhänger zu schießen, wird es wohl noch ein paar Spiele brauchen ...