Lkw-Unfall sorgte für stundenlange Sperre der A9

Am Mittwochvormittag kam es auf der A 9, der Pyhrnautobahn, zu einem Unfall: Ein Lkw, der von einem 32-Jährigen aus Bosnien und Herzogowina gelenkt wurde, kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Sattelanhänger kippte um und kam dann quer über der Fahrbahn zum Liegen, auch ein Verkehrsschild wurde dabei beschädigt.