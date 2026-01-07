Lkw-Unfall sorgte für stundenlange Sperre der A9

Enger Kampf um Sieg – Österreicher nicht beteiligt
Ein Lkw-Lenker verlor am Mittwochmittag bei Premstätten auf der A9, der Pyhrnautobahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Folge war ein stundenlanger Stau, alle Autofahrer Richtung Linz mussten ausweichen.
Am Mittwochvormittag kam es auf der A 9, der Pyhrnautobahn, zu einem Unfall: Ein Lkw, der von einem 32-Jährigen aus Bosnien und Herzogowina gelenkt wurde, kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Sattelanhänger kippte um und kam dann quer über der Fahrbahn zum Liegen, auch ein Verkehrsschild wurde dabei beschädigt.
Zum Glück wurden jedoch weder der Lkw-Lenker noch andere Fahrzeuglenker verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Linz von elf bis etwa 16 Uhr vollständig gesperrt, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren.
