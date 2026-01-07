Warum der Anblick des Weltmeisters fast besser war

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt vertritt das aktuelle Regierungsteam bei der Präsentation des WM-Pokals am ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Im Interview mit Martin Grasl zeigt sie ihre Fachexpertise und kann die Endrunde 2026 kaum erwarten. Neben dem Fußball schwingt ihr Herz neben Österreich auch für die Squadra Azzura.