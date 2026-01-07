22 Boote gehen nach Explosion in Flammen auf

Touristen mussten auf Insel bleiben

Alle Boote waren vollgetankt, als das Feuer ausgebrochen war. Die Schnellboote werden dafür verwendet, Touristen zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu bringen – auch am Mittwoch waren solche Fahrten geplant gewesen. Tausende Urlauber mussten laut den Bootbetreibern allerdings auf der Insel bleiben, es gab schlicht nicht genug Boote, um sie zu befördern. Der finanzielle Schaden dürfte enorm sein, er werde vorläufig auf umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro geschätzt, schrieb die Zeitung „Pattaya Mail“.