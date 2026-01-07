Ex-Staatsschutz-Chef macht jetzt Firmen sicherer

Im September war bekannt geworden, dass sich Haijawi-Pirchner aus „privaten Gründen“ Ende 2025, elf Monate vor Ende seiner Amtszeit, als DSN-Leiter zurückziehen will. Damals hatte es geheißen, dass er weiter im Innenministerium tätig sein werde. Er werde das Projekt für die vorgesehene Evaluierung des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes bzw. der DSN leiten, lautete der Plan noch vor wenigen Monaten.