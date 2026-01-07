Vorteilswelt
Überraschender Schritt

Ex-Staatsschutz-Chef macht jetzt Firmen sicherer

Innenpolitik
07.01.2026 16:22
Omar Haijawi-Pirchner hat sich selbstständig gemacht.
Omar Haijawi-Pirchner hat sich selbstständig gemacht.(Bild: APA/ALEX HALADA)

Der ehemalige Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner hat sich fast ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit aus seiner Position zurückgezogen. Bisher hieß es, dass er im Innenministerium bleiben werde. Doch der Ex-Staatsschutz-Chef ist nun unter die Unternehmer gegangen.

Haijawi-Pirchner machte sich mit einer eigenen Beratungsfirma im Sicherheitsbereich selbstständig. Dort bündelt er seine „operative und strategische Erfahrung aus dem staatlichen Sicherheitsbereich“, teilte der frühere Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Mittwoch mit. 

Im September war bekannt geworden, dass sich Haijawi-Pirchner aus „privaten Gründen“ Ende 2025, elf Monate vor Ende seiner Amtszeit, als DSN-Leiter zurückziehen will. Damals hatte es geheißen, dass er weiter im Innenministerium tätig sein werde. Er werde das Projekt für die vorgesehene Evaluierung des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes bzw. der DSN leiten, lautete der Plan noch vor wenigen Monaten.

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch klang die berufliche Zukunft von Haijawi-Pirchner nun etwas anders. „In einer Zeit wachsender geopolitischer, hybrider und organisatorischer Risiken wird Sicherheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe“, hieß es in der Aussendung. Hijawi-Pirchner gründete das Beratungsunternehmen HP Strategic Sonculting (HPSC) und will künftig Unternehmen und Institutionen im Bereich Sicherheit beraten.

Neue Staatsschutz-Chefin
Die DSN-Leitung übernahm mit Anfang des Jahres die bisherige Stellvertreterin der Behörde, Sylvia Mayer. Sie sei „als einzige Kandidatin oder Kandidat als ,in höchstem Ausmaß‘ geeignet aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen“, hatte das Innenministerium im Dezember begründet.

