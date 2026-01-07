Ex-Staatsschutz-Chef macht jetzt Firmen sicherer

Der ehemalige Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner hat sich fast ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit aus seiner Position zurückgezogen. Bisher hieß es, dass er im Innenministerium bleiben werde. Doch der Ex-Staatsschutz-Chef ist nun unter die Unternehmer gegangen.
Haijawi-Pirchner machte sich mit einer eigenen Beratungsfirma im Sicherheitsbereich selbstständig. Dort bündelt er seine „operative und strategische Erfahrung aus dem staatlichen Sicherheitsbereich“, teilte der frühere Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Mittwoch mit.
Im September war bekannt geworden, dass sich Haijawi-Pirchner aus „privaten Gründen“ Ende 2025, elf Monate vor Ende seiner Amtszeit, als DSN-Leiter zurückziehen will. Damals hatte es geheißen, dass er weiter im Innenministerium tätig sein werde. Er werde das Projekt für die vorgesehene Evaluierung des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes bzw. der DSN leiten, lautete der Plan noch vor wenigen Monaten.
In einer Pressemitteilung vom Mittwoch klang die berufliche Zukunft von Haijawi-Pirchner nun etwas anders. „In einer Zeit wachsender geopolitischer, hybrider und organisatorischer Risiken wird Sicherheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe“, hieß es in der Aussendung. Hijawi-Pirchner gründete das Beratungsunternehmen HP Strategic Sonculting (HPSC) und will künftig Unternehmen und Institutionen im Bereich Sicherheit beraten.
Neue Staatsschutz-Chefin
Die DSN-Leitung übernahm mit Anfang des Jahres die bisherige Stellvertreterin der Behörde, Sylvia Mayer. Sie sei „als einzige Kandidatin oder Kandidat als ,in höchstem Ausmaß‘ geeignet aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen“, hatte das Innenministerium im Dezember begründet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.